Dieses Erstklasshotel liegt am Ufer des Pichola Sees. Es ist umgeben von üppiger Vegetation und Teil des Gesamt­kom­plexes der Oberoi Gruppe mit den Udai­vilas. Die 141 elegant eingerichteten Zimmer bieten dem Gast ein entspanntes Ambiente. Alle Zimmer sind ausgestattet mit Bad/Dusche, Klima­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Internet­zu­gang, Minibar, Safe, Kaffee-/Teekocher und Föhn. Die Deluxe Zim­mer unterscheiden sich durch die Lage mit Garten- oder Pool­sicht. Das «Aravalli» Restaurant bietet indische Küche und inter­­nationale Spezialitäten, die Bar serviert bis in die späten Abend­stunden Drinks und Snacks. Eine grosse Gartenanlage mit Swim­ming­pool, ein Fit­ness­raum, Spa, Yoga, Badminton, Kos­me­tik­salon sowie ein kleiner Wildpark nebenan stehen den Gästen zur Verfügung. In 10 Mi­­nuten per Schiff oder Auto erreichen Sie die Altstadt von Udaipur, in rund einer Stunde den Flughafen. Hier erhält der Gast eine gute Leistung zu verhältnismässig fairen Preisen.