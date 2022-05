Dieses Erstklasshotel der Trident Hotel­kette bietet einen schönen Garten und be­findet sich in idealer Nähe zum Flughafen von Chennai. Das Hotel verfügt über 167 mo­der­ne Zim­mer mit warmen Farben und dezenter Deko­ration. Sie sind ausgestattet mit Bad/Dusche, Klima­anlage, Fern­seher, gratis Inter­net­­zugang, Tele­­fon, Mini­bar, Safe, Kaffee-/­Teekocher und Föhn. Das «Samudra» Resta­urant ist auf die Küche der indischen Küsten spe­zialisiert, im «Cinnamon» finden Sie Gerichte aus aller Welt. In der «Arcot Bar» gibt es Getränke so­wie Kleines für zwischen­­durch. Zum Frei­zeit­­angebot gehört ein Swim­ming­pool mit Sonnen­liegen, ein Spa sowie ein Fit­ness­­center.

Den Flughafen von Chen­nai erreicht man in 15 Minuten, den Bahn­hof in 30 Mi­nu­ten. Das Trident Hotel ist ein komfortables Stadt­hotel mit zuvorkommendem Per­sonal. Der schöne Garten mit viel Grün lässt einen die Stadt- und Flug­hafen­nähe beinahe vergessen!