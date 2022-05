The Oberoi Vanyavilas Wildlife Resort

Romantisches Resort am Rande des Ranthambore National­­parks mit 25 erstklassigen, klimatisierten Luxus­zelten. Ihre Zeltunterkunft hat einen privaten Garten und eine Terrasse, die Innenausstattung genügt höchsten Ansprüchen mit Holz­boden, exklusivem Badezimmer mit Badewanne und separater Dusche, Klimaanlage, TV, DVD-Player, Telefon, Inter­­netzugang, Minibar und Safe. Für das leibliche Wohl stehen Spezialitäten aus Indien, Thailand und Europa auf dem Menü. Von den Parksafaris können Sie sich am Swimmingpool, im Spa oder an der Bar erholen.