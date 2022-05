The Oberoi Rajvilas

Jaipur

Wenn einen ein Hotel zum Träumen bringen kann, dann sicherlich The Oberoi Rajvilas. Der Aufenthalt in dieser Oase des Luxus ist ein Erlebnis, welches jede Indien­reise einmalig macht. Planen Sie etwas zusätzliche Zeit ein, damit Sie Ihr Hotel in ­vollen Zügen geniessen können.