«The Deccan Odyssey» - Im Land der Könige ab Delhi

Indien fasziniert mit seiner reichen Kultur, prächtigen Bauten, wunderbaren Landschaften und seinen noch heute gelebten Traditionen. Erleben Sie den Charme dieses einzigartigen, farbenfrohen Reise­landes, indem Sie bequem im komfortablen Zug von einem Höhepunkt zum nächsten fahren. «The Deccan Odyssey» ist einer der bekanntesten Züge Indiens mit einer interessanten Auswahl verschiedener Reiserouten in Nord- und Zentralindien. Willkommen an Bord!



Sie durchqueren alte Königreiche im Wüstenstaat Rajasthan, bestaunen historische Vermächtnisse wie den berühmten Taj Mahal in Agra sowie die Höhlentempel von Ellora und erleben die pulsierende Stadt Jaipur. Im Ranthambore Na­tional­park begeben Sie sich auf Tigerpirsch.