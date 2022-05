«The Deccan Odyssey» - Die Pracht Maharashtras ab Mumbai

Indien fasziniert mit seiner reichen Kultur, prächtigen Bauten, wunderbaren Landschaften und seinen noch heute gelebten Traditionen. Erleben Sie den Charme dieses einzigartigen, farbenfrohen Reise­landes, indem Sie bequem im komfortablen Zug von einem Höhepunkt zum nächsten fahren. «The Deccan Odyssey» ist einer der bekanntesten Züge Indiens mit einer interessanten Auswahl verschiedener Reiserouten in Nord- und Zentralindien. Willkommen an Bord!



Etwas abseits der meistbereisten Routen führt Sie diese interessante Reise in Indiens bekanntestes Weinanbaugebiet bei Nashik, zu den Felsen- und Höhlentempeln von Ellora und Ajanta, in die Stadt Kolhapur mit seinen wenig bekannten Schätzen und in die ehemals portugiesische Kolonie Goa.