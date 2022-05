«The Deccan Odyssey» - Die Juwelen des Dekkans ab Mumbai

Mumbai (A)

Um 15.30 Uhr gehen Sie am Chhatrapati Shivaji Maharaj Bahnhof in Mumbai an Bord und machen es sich in Ihrer Kabine bequem. Der Zug verlässt die Stadt in Richtung Bijapur in Kar­na­taka und Sie geniessen ein erstes Abend­essen an Bord.