Taj Mahal & Tiger Safaris ab Delhi

Khajuraho - Panna Nationalpark - Khajuraho (F)

Früh am Morgen brechen Sie auf zur Fahrt in den Panna Nationalpark, um dort an der Morgensafari teilzunehmen. Diese Gegend war früher bekannt für seine Dia­man­t­vor­kommen. Die Laubwälder und Graslandschaften des Parks sind Heimat von Tigern, Leoparden, Elefanten, Faul­tieren, Antilopen und über 200 Vogelarten. Im Anschluss an die Safari reisen Sie nach Khajuraho zurück, wo am Nachmittag die Besichtigung der ausserordentlich schönen Tempel auf dem Programm steht. Khajuraho ist bekannt für seine gut erhaltenen Tempel und die zahlreichen erotischen Gravie­rungen und Skulpturen. Sie besuchen die östliche Tempel­gruppe mit den Jain Tempeln sowie die westliche Gruppe mit den Hindu Tempeln.