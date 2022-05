Taj Lake Palace

Das romantischste Hotel Indiens liegt mitten auf dem Pichola See. Der 250 Jahre alte Palast wurde in seiner alten Pracht wiederhergestellt und präsentiert sich voller fürstlicher Details wie Marmorsäulen, reich verzierten Glas­ornamenten und Malereien. Keines der 83 Zimmer ist genau gleich. Die 33 Luxury Lake View Rooms verfügen über Bad/Dusche, Klima­an­lage, Fernseher, Tele­fon, gratis Inter­net­­zugang, Mini­bar und Safe. Die Suiten haben eine ex­klu­sive Aus­stattung, teil­weise mit Him­mel­betten, Kron­leuch­ter, Ter­rasse und Ba­d mit Jacuzzi. In den drei Restaurants werden indische, asiatische und kontinentale Menüs serviert. Geniessen Sie eine Boots­­tour auf dem See, lassen Sie den Tag auf dem Pool­­deck ausklingen oder nehmen Sie an einer Palast­führung teil. Es stehen Ihnen zu­dem ein Spa und ein Fit­ness­raum zur Ver­fü­gung. Zum Flughafen sind es 26 km, bis zur Alt­stadt 2 km. Die Anfahrt erfolgt per Boot. Diese Unterkunft ist ein Erlebnis, welches man sich auch etwas ­kos­ten lässt. Er­warten Sie nicht den Luxus eines modernen Hotels, vielmehr zählt das nostalgische Ambiente.