Taj Holiday Village Resort & Spa

Die 142 Zimmer ver­fügen über Klima­anlage, Fern­­­seher, Tele­fon, gratis Inter­net­zugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Tee­­­kocher.

Superior Garden View with Balcony: In angenehmen Farbtönen gestaltete Zim­­mer mit Balkon, Giebel­decke und hellem Stein­boden. Sie sind in Bungalows mit 4-8 Wohn­­ein­heiten untergebracht. Schönes Bade­­zim­mer mit Bad und teilweise separater Dusche. Die Zimmer sind im Ver­gleich zu anderen Resorts relativ klein.

Superior Garden View with Sit-out: In Bun­galows mit 1-8 Wohneinheiten untergebracht. Sie verfügen alle über eine private Ter­ras­se mit Sitzgelegenheiten.

Premium Cottage Garden View: Liegen näher zum Meer und verfügen zusätzlich über einen Tisch mit Stühlen und eine Hänge­matte im Garten.