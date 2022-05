Samode Safari Lodge

In dieser traumhaften Lodge mit lediglich 12 freistehenden, luxuriösen Villen kommen Sie in den Genuss eines intensiven Natur­erlebnisses. Die grosszügigen Villen mit indi­schem Dekor liegen verteilt auf dem Gelände der Lodge und bieten viel Privat­­sphäre. Sie verfügen über ein Schlaf- und Wohnzimmer, ein Innen- und Aussenbad sowie eine Ve­ran­da. Die Lodge befindet sich im offenen Gras­land mitten in der Natur. In der Nach­barschaft befindet sich ein kleines Dorf, welches Sie auf einem Spaziergang erkunden können. Lounges mit Terrasse laden zum Geniessen der Stille und traumhaften Aus­sicht ein. Zur Lodge gehört ein geheizter Swim­­mingpool, Spa, Jacuzzi, Fit­ness­raum, eine Bibliothek sowie eine Kunst­galerie. Inter­netzugang in der Haupt­lodge. Restau­rant mit westlicher und indischer Küche, Barbecues beim Camp Feuer. Private Essen können im Busch oder in der eigenen Villa organisiert werden. Die Safaris werden in Resorteigenen Jeeps mit geschulten Füh­rern durchgeführt.