Samode Haveli

Mitten in der Altstadt von Jaipur. Die Fahrzeit zum Flug­hafen dauert etwa 30 Minu­­ten, zum Bahnhof rund 10 Minuten.

Das pompös dekorierte Res­taurant mit den Fresken­malereien ist schon seiner Einrichtung wegen ein Erlebnis. Es bietet traditionelle Küche aus Rajasthan so­wie auch einige internationale Gerichte an. Am Mittag wird oft ein Buffet zubereitet. Kleinere Gerichte werden dem Gast auch am Swim­ming­pool und im Innenhof serviert.