Reise zum heiligen Ganges ab Delhi

Abfahrt aus Delhi in Richtung Jaipur. In Samode legen Sie einen Halt ein und lassen sich vom nostalgischen Charme des Ortes bezaubern. Der bekannte Palast von Samode, der malerisch eingebettet am Ende eines Tales liegt, zeugt vom einstigen Reichtum des indischen Adels. In Jaipur selbst pulsiert das Leben, auf den Märkten werden Schmuck, Gemälde, Schnitzereien und farbenfrohe Tex­ti­lien verkauft. Die «Rosa­rote Stadt», wie Jaipur auf­grund seiner rosafar­benen Häuser genannt wird, ist die Hauptstadt Rajasthans.

Sie erkunden die östliche Tempelgruppe mit den Jain Tempeln Adinath und Parsvanath sowie die westliche Hindu- Tempelgruppe mit Kunst aus der Chandela-Dynastie, darunter die Vishvanath-, Lakshmana-, Kandhariya Mahadev- und den Devi Jagdambi-Tempel. Per Flug gelangen Sie anschliessend nach Varanasi, der Hindu-Pilgerstätte am Ganges, auch bekannt unter dem Namen Kashi. Die Stadt mit den berühmten Badestellen am heiligen Fluss versprüht eine ganz eigene Magie.

Varanasi (F)

Auf einer Bootsfahrt bei Sonnenaufgang beobachten Sie das Treiben an den Ghats, den Steinstufen des Ganges. Erleben Sie wie Pilger ihr rituelles Bad nehmen, die Leute beten und meditieren. Ein Stück weiter steigen Rauch­säulen von den Kremationen der Verstorbenen in den Himmel. Durch das Ritual und die Übergabe der Asche in den Ganges können die Verstorbenen aus dem Zyklus von Tod und Wiedergeburt austreten. Anschliessend sehen Sie den goldenen Tempel Kashi-Vishwanath (Zutritt nur für Hindus) und den schlichten Tempel Bharat Mata Mandir, welcher von Mahatma Gandhi eingeweiht wurde. Im Gegensatz zu anderen Tempeln sind hier nicht Gottheiten, sondern eine in Marmor gefertigte Karte Indiens zu bestaunen. Am bedeutenden buddhistischen Pilgerort Sarnath hielt Lord Buddha seine erste Predigt und setzte damit das Rad der Heilslehre in Be­wegung. Bis ins 11. Jahrhundert ­wurden in Sarnath zahlreiche buddhistische Monumente erbaut, deren Ruinen noch heute zu sehen sind. Wer einen Einblick in Entstehung und Philosophie des Buddhismus erhalten möchte, bekommt in Sarnath viel Spannendes zu sehen und zu hören. Ihre Rundreise endet mit dem Transfer zum Flughafen Varanasi, wo Sie Ihren Weiterflug antreten.