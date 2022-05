Dieses schöne, exklusive Boutiquehotel steht mitten in der Altstadt von Jodphur. Mit seiner exzellenten Lage am Fusse des Mehr­angarh Forts ist das RAAS idealer Aus­gangspunkt, um Jodhpur zu erkunden. Die 39 Zimmer sind modern und geschmackvoll mit Liebe zum Detail eingerichtet und mit allen Annehm­lichkeiten ausgestattet. Die 45 m² grossen Garden Rooms verfügen über einen kleinen Gartenbereich, während die Luxury Rooms einen freien Ausblick auf das imposante Mehr­angarh Fort bieten. Vom Terrassen­res­tau­rant «Dari­kh­ana» schweift der Blick auf die eindrückliche Mehr­angarh Festung. Im «Bara­dari» Restaurant werden internationale, thailändische und mediterrane Menüs serviert. Ein geheizter Swimming­pool, ein Spa und eine Boutique bilden das Frei­zeit­an­gebot. Die Fahrt zum Flughafen dauert ca. 20 Minuten. Dieses Hotel begeistert mit einer gut durchdachten, harmonischen Kombina­tion aus Tradition, modernem Komfort und Design. Das RAAS ist die richtige Wahl für einen stimmungsvollen Auf­enthalt in Jodh­pur.