Devigarh ist ein Fort aus dem 18. Jahr­hundert, welches stilvoll in ein Palasthotel umgebaut wurde. Der Charme des Palastes wurde bei der Renovation beibehalten, die Innenaus­stattung und die Möbel in modernem Design eingefügt, was eine ganz spezielle Atmosphäre schafft. Vom Palast aus überblickt man das von Feldern und Hügeln umgebene Dorf Delwara. Die 39 luxuriösen Suiten sind 66 m² gross und mit viel Marmor ausgestattet. Sie verfügen über ein Mar­mor­bade­zimmer, Kli­ma­­anlage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Mini­bar und Safe. Im Design-Res­tau­rant werden sowohl indische als auch internationale Speisen serviert. Desweiteren bietet das Palasthotel einen Swim­ming­­pool, Yoga- und Meditations­unterricht, ein Spa, Fit­ness Center, Jacuzzi, Billard und eine Bi­blio­thek. Zudem können Velo­touren, Kamel­­sa­faris und Pferdereiten orga­nisiert werden. Das Hotel liegt rund 30 km nordöstlich von Udai­pur. Die Fahrzeit zur Stadt dauert rund eine Stunde, zum Flug­hafen etwa 45 Minuten. RAAS Devigarh ist eine tolle Adresse für Gäste, welche trendiges Design mögen.