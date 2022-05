Mercure Goa Devaaya Retreat

Nebst dem Ayurveda Angebot verfügt das Resort auch über einen Fitnessraum, einen Yoga Pavillion und einen grosszügigen Swim­mingpool. Zu­dem gibt es einen Freizeitraum mit Tischspielen, Büchern und kostenlosem Internetzugang. Old Goa mit seinen historischen Kir­chen und portugiesischen Häusern ist in kurzer Zeit erreichbar. Zu den Ausflugsmöglichkeiten in der Ge­gend zählen Boots­­touren, Spaziergänge, Vogel­beob­ach­tungen oder der Besuch einer Gewürzfarm. Während einer Panchakarma Kur wird empfohlen, das Gelände nicht zu verlassen, um sich voll und ganz auf die Wirkung der The­rapie zu konzentrieren. Auf der Insel gibt es keinen Strand. Die idyllischen Yoga- und Meditationsplätze direkt am Was­ser lassen Sie die Hektik der Welt vergessen.