Märchenhaftes Rajasthan ab Delhi

1 . Tag Delhi - Agra - Dholpur Mit dem Zug reisen Sie nach Agra und besuchen den weltberühmten Taj Mahal. Dieses architektonische Weltwunder, ein Symbol unsterblicher Liebe, verzaubert jeden Besucher mit seiner unbeschreiblichen Schönheit und bleibt Ihnen bestimmt unvergesslich. Die Weiterreise bringt Sie in rund 1 ½ Stunden nach Dholpur.

2 . Tag Dholpur - Gwalior - Dholpur (F) Die Stadt Gwalior liegt im Bundesstaat Madhya Pradesh und wird von der historischen Festung Fort Gwalior überragt. Sie besichtigen das Fort sowie den Jai Vilas Palast und kehren am Nachmittag nach Dholpur zurück.

3 . Tag Dholpur - Karauli (F, M, A) Die heutige Tagesetappe ist rund 125 km lang und führt Sie in ca. 3 ½ Stunden zum Ramathra Fort, welches idyllisch auf einem bewaldeten Hügel mit einer schönen Aussicht gelegen ist. Hier verbringen Sie die nächsten zwei Nächte und haben ausreichend Zeit, um die Natur und die friedliche Stimmung am Kalisil See zu geniessen.

4 . Tag Karauli (F, M, A) Das Ramathra Fort bietet interessante Ausflüge an, welche Ihnen ermöglichen, Menschen, Fauna und Flora der Gegend kennenzulernen. Sie können das Dorf besuchen, einen Boots­ausflug auf dem See unternehmen, während einer Wanderung die unberührte weite Landschaft zu Fuss genies­sen und auf einer Tour die Vogelwelt beobachten.

5 . Tag Karauli - Jaipur (F) Am Morgen verbleibt Ihnen Zeit zu Ihrer freien Verfügung bis Sie dann um die Mittagszeit zur Weiterfahrt nach Jaipur aufbrechen. Die rund 160 km lange Fahrt in die pulsierende Hauptstadt Rajasthans, wo Sie gegen Abend ein­treffen werden, dauert ca. vier Stunden.

6 . Tag Jaipur (F) Malerisch auf einem Berggrat ausserhalb Jaipurs thront das Fort Amber. Nach einer ausführlichen Besichtigung kehren Sie nach Jaipur zurück und lernen die Attraktionen der «Rosaroten Stadt» kennen. Dabei sehen Sie den grossartigen Stadtpalast, in dem heute noch die Familie des Ma­ha­rad­­schas lebt, das Jantar Mantar Observatorium aus dem 18. Jahrhundert mit seinen exakten Messinstrumenten sowie Hawa Mahal, den «Palast der Winde».

7 . Tag Jaipur - Bhainsrorgarh (F, A) Die Reise von Jaipur nach Bhainsrorgarh dauert sechs bis sieben Stun­den, belohnt werden Sie mit einer einzigartigen Unterkunft, dem Bhainsrorgarh Fort. Es thront majestätisch auf einem 60 m hohen Felsplateau über dem Chambal Fluss. Jede der fünf Suiten hat ihren eigenen Charakter, sie sind mit ex­klusiven Möbeln und geräumigen Bädern ausgestattet. Das Fort bietet einen einzigartigen Ausblick auf die Umgebung.

8 . Tag Bhainsrorgarh - Kota - Bhainsrorgarh (F, M, A) Am Morgen lernen Sie die am Chambal Fluss gelegene Stadt Kota kennen und haben anschliessend freie Zeit, um Ihr traumhaftes Hotel geniessen zu können.

9 . Tag Bhainsrorgarh - Shahpura (F) Die Weiterreise erfolgt in Richtung Shahpura, wo das Shahpura Bagh Hotel auf Sie wartet. Dies ist ein weiterer Höhepunkt auf Ihrer Erlebnisreise durch Rajasthan und ein unvergesslich schöner Ort. Die ehemalige Sommerresidenz der Herrscher von Shahpura liegt in einem touristisch unberührten Gebiet. Die zauberhafte Lage an zwei kleinen Seen und die Gastfreundschaft der Besitzerfamilie werden zu bleibenden Ferienerinnerungen.

10 . Tag Shahpura (F) Ihre Gastgeber ermöglichen Ihnen gerne einen Einblick ins ländliche Alltagsleben Rajasthans. Sie können an einem Jeep Ausflug teilnehmen und die Zeit in Ihrem Hotel mit dem gepflegten Park und schönen Swimmingpool genies­sen.

11 . Tag Shahpura - Delwara (F) Ein letztes Mal erleben Sie auf einer ausgedehnten Über­landfahrt das landwirtschaftlich geprägte Rajasthan mit seinen ursprünglichen Dörfern und dem authentischem, ein­fachen Landleben. Die rund vierstündige Reise endet beim Dorf Delwara im RAAS Devigarh Hotel. Dieses charmante Palast­hotel gefällt mit seinem modernen Design, es liegt um- geben von Feldern und Hügeln in einer ländlichen Ge­gend.

12 . Tag Delwara - Udaipur - Delwara (F) Udaipur ist die «Stadt der Seen» und zählt richtigerweise zu den schönsten Städten Indiens. Der Stadtpalast ist der grösste in Rajasthan, sein majestätischer Anblick mit dem Pichola See ist von besonderer Schönheit. Nach der Besich­tigung von Udaipur kehren Sie ins RAAS Devigarh Palast­hotel zurück.