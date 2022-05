Ladakh luxuriös ab Leh

Ladakh - der Name weckt unsere Sehnsucht nach Abgeschiedenheit, Ruhe und der Kraft der Berge. Die karge, raue Schönheit dieser entlegenen Gebirgsregion mit seinen Wüsten und schneebedeckten Gipfeln zieht jeden Besucher in ihren Bann. Die Weitläufigkeit dieses sehr dünn besiedelten Gebietes, die allgegenwärtige, geheimnisvolle tibetisch-buddhistische Kultur und die Stille stehen in markantem Kontrast zu unserem von Hektik geprägten Alltag. In dieser Idylle kann der Besucher entschleunigen, abschalten, eintauchen, staunen und geniessen. Wer bislang diese Himalaya Region besuchte, musste punkto Komfort einige Abstriche machen, die Unterkünfte beschränkten sich auf Mittelklassehotels und einfache Zeltcamps. In den luxuriösen Chamba Camps im Indus Tal und im Nubra Tal erleben Sie nun diese einzigartige Region in stilvollen Unterkünften, werden kulinarisch verwöhnt und mit einem aufmerksamen Service umsorgt. Auf dieser Traumreise erleben Sie die Jahrhunderte alte Kultur Ladakhs mit seinen herzlichen Menschen, faszinierenden Monumenten, idyllischen Klöstern und der prächtigen Landschaft gepaart mit einem unvergesslichem Camp Ambiente auf höchstem Niveau. Auf Wunsch unterbreiten wir Ihnen gerne auch einen Programm­vorschlag mit kürzerer Aufenthaltsdauer.