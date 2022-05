Kulturschätze Karnatakas ab Bengaluru

1 . Tag Bengaluru - Mysuru Sie verlassen die Stadt Bengaluru und starten zur rund vierstündigen Über­landreise in die charismatische Stadt Mysuru (Mysore). Unterwegs legen Sie Halt ein in Srirangapatnam, der einstigen Haupt­stadt und Residenz Haider Alis und Tipu Sultans. Nachmittags treffen Sie in Mysuru ein.

2 . Tag Mysuru (F) Heute lernen Sie die liebliche Stadt Mysuru kennen. Der Ort ist bekannt für seine Seiden- und Sandalholzprodukte. Höhe­punkt und herausragendes Wahr­­­zeichen der Stadt ist der imposante Maharadscha Palast, welcher von weit her sichtbar ist und Mysuru in ganz Indien bekannt gemacht hatte. Vom Chamundi Hügel ­erhalten Sie einen schönen Ausblick über Mysuru. Unterwegs sehen Sie den 4.8 m grossen, aus einem Monolith gefertigten Nandi. Nach dem Besuch des zweitausend Jahre alten Chamundeswari Tempels und des Keshava Tempels in Somnathpur kehren Sie in die nahe Stadt zurück.

3 . Tag Mysuru - Hassan (F) Auf dem Weg nach Hassan besichtigen Sie in Sravanabela-gola eine der ältesten und heiligsten Pilgerstätte der Jain, die riesige 17 m hohe Gom­mateshwara Statue. Anschliessend Weiterfahrt nach Hassan. Dieser kleine und ruhige Ort ist Aus­gangs­punkt für Ihren morgigen Besuch von Belur und Halebid.

4 . Tag Hassan - Belur - Halebid - Hampi (F, A) Die Hoysala Dynastie regierte zwischen 1040 und 1345 einen Staat auf dem Gebiet des heutigen Karnataka. In Belur sehen Sie den Tempel von Channakeshava, aus schwarzen Steinen erbaut, reich und äusserst detailgetreu verziert. In Halebid wird Sie der Hoysaleswara Tempel, ein einzigartiges Zeugnis der Hoysala Kunst, in Staunen versetzen. Fast jeder Zenti-meter der Aussenwand ist mit Hindugottheiten, Weisen und Friesen bedeckt. Gegen Abend treffen Sie in Hampi ein.

5 . Tag Hampi (F, A) Ein Höhepunkt jeder Reise nach Karnataka ist der Besuch von Hampi, einer der faszinierendsten historischen Stätten Indiens. Dieses Unesco Weltkulturerbe war letzte Haupt­stadt des Hindu Königreiches Vijayanagar. Heute in Ruinen, strahlte dieser grandiose Ort einst weit über die Grenzen Indiens hinaus. Die Ruinen erzählen die Ge­schichte von Pracht, Glanz und sagenhaftem Reichtum und liegen verstreut inmitten von riesigen Felsbrocken und wilder Ve­ge­tation. Sie sehen die Reste von herrlichen Palästen und To­ren. Der Besuch von Hampi ist ein unvergessliches Erlebnis.

6 . Tag Hampi - Aihole - Pattadakal - Badami (F) Auf dem Weg nach Badami erfolgt die Besichtigung der malerisch in einer Hügellandschaft gelegenen Tempel von Aihole und Pattadakal. Am Nachmittag zeigt Ihnen Ihre Reiseleitung den Ort Badami, seine Höhlentempel und das archäologische Museum.

7 . Tag Badami - Gadag - Hubballi (F) Ihre Weiterreise führt Sie nach Gadag. Der Ort ist bekannt durch seinen Baumwollmarkt. Hier können Sie das geschäftige Markttreiben beobachten und besuchen anschliessend Lakkundi sowie den Doddabasappa Tempel in der Region von Gadag. Im Laufe des Nachmittags treffen Sie in Hubballi ein, wo Ihnen Zeit zu Ihrer freien Verfügung bleibt.