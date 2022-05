Karnatakas kulturelles Vermächtnis ab Goa

Heute erkunden Sie die faszinierende Tempelstadt Hampi. Der Virupaksha Tempel, am westlichen Ende des Hampi Ba­zars gelegen, ist eine der frühesten Strukturen der Stadt. Der Hauptschrein wurde dem Gott Shiva gewidmet. Südlich des Tempels befindet sich der Hemakuta Hügel mit einer Ansam­mlung uralter Ruinen. Das imposanteste Monument in Hampi ist der Vittala Tempelkomplex aus dem 16. Jahr­hundert, ein Unesco Weltkulturerbe. Weitere Sehens­wür­digkeiten befinden sich im Royal Centre; interessante Anek­doten ranken sich um des Königs Waage, das Bad der Königin, aus dem einst Par­füm­wasser gesprudelt sein soll und einen Aussichtsturm für die königlichen Da­men, welcher von Eunuchen bewacht wurde.

Badami - Aihole - Pattadakal - Badami (F)

Der Ausflug nach Aihole und Pattadakal ist ein weiterer kultureller Höhepunkt auf jeder Karnataka Reise. Aihole gilt als Wiege der indischen Architektur; rund um den Ort verteilt be­finden sich über 100 Tempel. Pattadakal ist der Traum jedes Kunsthistorikers. Die neun Tempel, die in verschiedenen Baustilen errichtet wurden, versetzen jeden Besucher in Stau­nen. Vier Tempel wurden im südindischen Dravi­dian Stil erbaut, während vier weitere dem nordindischen Nagara Stil entsprechen. Am Nachmittag stehen die Höh­len von Badami auf dem Programm. Sobald Sie Shivas Tür­steher passieren, erblicken Sie im ersten Höhlentempel eine bezaubernde Dar­stellung Natarajas in 81 Tanzposen. Der dritte Höh­len­tempel ist der grösste und dekorativste, er wurde Gott Vishnu gewidmet. Über den Höhlentempeln befinden sich weitere Tempel, welche den Göttern Vishnu und Shiva gewidmet wurden. Ein «Muss» sind die Bhuta­natha Tempel beim gleich­namigen See, dessen Wasser heilende Kräfte nachgesagt werden.