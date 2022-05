Jungle Vilas

Das moderne Resort ist offen und freundlich gestaltet und liegt am Rande des Ranthambore Nationalparks in einer natürlichen, ruhigen Umgebung. Die 53 Zimmer sind in ein- und zweistöckigen Einheiten untergebracht und um den Pool verteilt. Die 17 Deluxe Pool View Zimmer mit direkter Sicht auf den Pool sowie die 14 einzelstehenden Premium Cottages bieten eine stilvolle Einrichtung mit Safari-Elementen und modernen Annehmlichkeiten. Alle verfügen über Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn sowie ein Badezimmer mit Dusche und einen Aussensitzbereich. Im Restaurant werden lokale und internationale Mahlzeiten angeboten. Eine gut ausgestattete Bar, wo man sich mit anderen Gästen über die Erlebnisse des Tages austauschen kann, lädt zu gemütlichen Stunden ein. Entspannung gönnen Sie sich im schönen Swimmingpool und dem Spa mit ayurvedischen Massagen. Zudem gibt es einen Veloverleih, Badminton, ein Businesscenter, eine Bibliothek sowie einen Souvenirladen.