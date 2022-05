Hyatt Centric MG Road Bangalore

Ein schönes, zentral gelegenes Hotel mit 143 mo­der­nen Zimmern. Es ist idealer Aus­gangs­­punkt um die Sehenswürdig­keiten, Ein­­kaufs­­zen­tren und viele Restaurants zu erreichen. Die modernen und licht­durch­fluteten Zimmer und Suiten haben einen Holz­boden und verfügen über ein Bade­zimmer mit Dusche, Kli­ma­anlage, Fern­seher, Telefon, gratis Inter­net­zugang, Mini­bar, Safe, Kaffee-/Tee­kocher und Föhn. Die Standard Zimmer sind 22 m² gross und bieten Sicht auf die Stadt, die Deluxe Zimmer auf den Swimmingpool und den See. Die beiden Restaurants servieren indische und internationale Menüs. Die Hotelanlage verfügt über einen geheizten Swim­ming­pool, Spa, Sauna und ein Fitness­center. Dieses Erst­klasshotel liegt im Stadt­zentrum, die Fahrt zum Flug­hafen dauert rund 75 Minuten. Die zentrale Lage unweit zahlreicher Restau­rants und Geschäfte so­wie das tolle Angebot an eigenen Restau­rants zeichnen dieses Hotel aus. Es ist eine ideale Adresse für einen Kurz­auf­enthalt in Bengaluru.