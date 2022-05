Höhepunkte Rajasthans ab Delhi

1 . Tag Delhi - Sikandra - Agra Auf dem Weg nach Agra stoppen Sie in Sikandra beim Mausoleum des Kaisers Akbar. Das Fort von Agra mit seiner Audienzhalle und den Pavilions dokumentiert eindrücklich die royale Vergangenheit. Nach einer Rikscha­fahrt erreichen Sie den weltbekannten Taj Mahal, ein architektonisches Weltwunder. Das atemberaubende Bau­werk und die damit verbundene Liebesgeschichte werden Sie bewegen (der Taj Mahal bleibt jeweils freitags geschlossen).

2 . Tag Agra - Fatehpur Sikri - Jaipur (F) Frühmorgens Weiterfahrt nach Fatehpur Sikri. Sehenswert sind das Siegestor Buland Darwaza, die Grabhalle des Shaikh Salim Christi und Birbal’s House. Am Nachmittag erreichen Sie Jaipur, die Hauptstadt von Rajasthan.

3 . Tag Jaipur - Amber - Jaipur (F) Sie sehen den «Palast der Winde» und besuchen das malerisch auf einem Berggrat gelegene Fort Amber. Zurück in Jaipur besichtigen Sie die Hauptattraktionen der Stadt, da­runter den zugänglichen Teil des grossartigen Stadt­palastes, in dem heute noch die Familie des Maha­rad­schas lebt, und das Jantar Mantar Observatorium des Astrologen Jai Singh aus dem 18. Jahrhundert mit seinen exakten Mess­­in­stru­menten.

4 . Tag Jaipur - Pushkar - Deogarh (F) Die heilige Stadt Pushkar an den Ufern des gleichnamigen Sees ist einer der wichtigsten Pilgerorte der Hindus mit gegen 400 Tempeln. Übernachten werden Sie in Deogarh, einer Kleinstadt, bekannt für ihren wunderschönen Palast.

5 . Tag Deogarh - Udaipur (F) Udaipur, die «Stadt der Seen», liegt eingebettet in einer Seenlandschaft und zählt zu Recht zu den schönsten Städten Indiens. Der Stadtpalast von Udaipur ist der grösste in Rajasthan. Sein majestätischer Anblick, der sich im Pichola See spiegelt, ist von ganz besonderer Schönheit.

6 . Tag Udaipur - Ranakpur - Jodhpur (F) Auf der Fahrt nach Jodhpur sehen Sie die weissen Jain Tempel von Ranakpur, die zu den Meisterwerken indischer Architektur zählen. Der Haupttempel Chaumukha mit seinen zahlreichen filigranen Skulpturen und Marmor­säulen ist Adinath, dem ersten Propheten der Jains, geweiht. Jodhpur, die zweitgrösste Stadt Rajasthans, befindet sich am Rande der Wüste Thar. Den Beinamen «Blaue Stadt» verdankt Jodhpur seinen blau bemalten Häusern. Die Stadt ist ausserordentlich sehenswert und bezaubert mit ihren mittelalterlichen Gebäuden, Palästen und dem Fort.

7 . Tag Jodhpur - Jaisalmer (F) Der Reisetag beginnt mit dem morgendlichen Besuch des Mehrangarh Forts, welches über der Stadt thront. Besonders bemerkenswert sind der Moti Mahal (Perlenpalast), Sukh Mahal (Freudenpalast) und der Phool Mahal (Blumenpalast). In der Nähe des Forts befindet sich Jaswanth Thada, das königliche Krema­torium, mit seiner Gedenkstätte aus weissem Marmor. Die Reise führt Sie weiter durch die Wüste Thar in die ent­legenste Stadt Indiens, nach Jaisalmer (300 km; ca. 5 ½ Stunden). Ihr markantes Wahr­zeichen, das Fort aus gelbem Sandstein, ragt schon von weither sichtbar in den Himmel.

8 . Tag Jaisalmer (F) Der Name Jaisalmer weckt Träume und Fantasien von Wüsten­zauber und Romantik. Sie erkunden diese spezielle Stadt, besuchen das auf dem Trikuta Hügel thronende Fort und besichtigen die reich verzierten Häuser der Han­dels­leute. Am Nachmittag bleibt Ihnen Zeit zur freien Verfügung.

Fakultative Ausflüge: eine Jeep Safari in der Wüste oder eine Kamel­safari während des Sonnenuntergangs in den Sanddünen ausserhalb Jaisalmers.

9 . Tag Jaisalmer - Bikaner (F) Der Wüstenort Bikaner ist bekannt für seine Kamelzucht und die Bauten aus rotem und gelbem Sandstein. Haupt­attraktion ist das Junagarh Fort mit seiner pracht­vollen Innendekoration aus Blattgold, Kristallglas, holländischen Kacheln und chinesischen Tapeten.

10 . Tag Bikaner - Shekhawati (F) Die heutige Reiseetappe führt Sie ins Herz der Shekhawati Region zur hübschen Stadt Mandawa. Es ist die Stadt der im 18. und 19. Jahrhundert ent­standenen Havelis mit den wunderbaren Fresken. Auf einem Spaziergang erkunden Sie die Schönheiten der Stadt.