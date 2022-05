Die Tempel von Odisha ab Bhubaneswar

Bhubaneswar - Puri (F)

Den im 11. Jahrhundert gebauten Lingaraj Tempel können Nicht-Hindus nicht betreten, aber eine seitlich angebrachte Plattform bietet einen herrlichen Ausblick über die Tem­pel­anlage. Viele der beliebtesten Gottheiten wie Shiva, Parvati oder Ganesh werden hier verehrt. Weitere Tempel wie der Rajarani oder Mukteshwara sind Zeugen der grossartigen Vergangenheit. Im Laufe des Morgens Fahrt zum Pilgerort Puri (65 km). Unterwegs besuchen Sie Dhauli, hier schlug Ashoka seine letzte Schlacht bevor er zum Buddhismus konvertierte, schockiert ob der Grausamkeit seiner Schlachten. Die buddhistische Shanti Stupa wurde 1972 von den Japanern auf einem Hügel in der Nähe gebaut. In Hirapur besuchen Sie einen Yogini Tempel, in ganz Indien gibt es nur vier dieser Art. Aussergewöhnlich daran ist der Rundbau mit 64 in Nischen stehenden Göttinnen. Pipli ist bekannt für seine bunten Appli­ka­tionsarbeiten wie Wand­behänge, Lampen- und Son­nen­schirme. Puri ist bei indischen Touristen sehr beliebt, vor allem an Wochenenden und Feiertagen verwandelt sich die Strandpromenade in einen riesigen Essensmarkt.