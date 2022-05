Ananda In The Himalayas

Rishikesh

Das Ananda in the Himalayas ist die beste Adresse in In­dien, wenn es um ganzheitliches Wellness und Ayur­veda geht. Der Aufenthalt in diesem einzigartigen Well­ness Resort ist ein unvergessliches Erlebnis, bei welchem die eigene Ge­sund­heit und Fitness im Vordergrund steht. Wir em­pfehlen unbedingt, mit der frühzeitigen Buchung auch ein Ge­sund­heitsprogramm zu reservieren, da diese Plätze beschränkt sind.