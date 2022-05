Aman-i-Khas

Klein aber fein ist die Devise in diesem zur Luxuskette der Aman Resorts gehörenden Zeltcamp. Die lediglich zehn kli­matisieren Zelte werden alljährlich neu aufgebaut und bleiben nur während der Safari Saison über acht Monate hindurch be­stehen. Hier erwartet Sie nebst hohem Wohnkomfort in den geräumigen Zelten vor allem Ru­he und die Intimität eines Kleinstresorts. Die Zelte sind mit Holzboden versehen, haben eine gemütliche Sitzecke und sind mit einem komfortablen Badezimmer mit Badewanne und Dusche aus­gestattet. In separaten Zelten befinden sich die Rezeption mit der Bibliothek, das Restaurant und das hoteleigene Spa. Den Gästen steht ein Planschpool und ein Wellness Ange­bot mit Ayurveda Massagen, wohltuenden Reiki Behandlungen und weiteren Wohlfühlangeboten zur Verfügung. Der Eingang zum Nationalpark liegt nur we­ni­ge Fahrminuten vom Resort entfernt.