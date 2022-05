Aman Geniesser-Reise ab Jaipur

Jaipur - Ajabgarh

Sie werden am Morgen in Jaipur empfangen und brechen auf zu einer rund dreistündigen Fahrt durch die rauen Land­schaften Rajasthans nach Ajabgarh in der Region Alwar. Einstmals ein Fürstenstaat, ist Alwar heute eine etwas vergessen geratene Region im Wüstenstaat Rajasthan. Das macht es für Besucher jedoch umso interessanter, denn hier in dieser ursprünglichen Gegend mit den zerklüfteten Hügeln, kleinen ländlichen Dörfern und Märkten erleben Sie das authentische Rajasthan mit seinen überaus freundlichen Menschen. Ihr Hotel für die kommenden zwei Nächte ist das Amanbagh bei Ajabgarh. Das Luxushotel liegt inmitten eines wunderbaren Gartens. Der indische Stil wurde mit edelsten Materialien verfeinert und mit Kuppeln, Säulen und Innen­höfen zu einem einzigartigen Hotel kombiniert. Es verkörpert das Zeitalter der Moghul Architektur und passt harmonisch in die umliegende Landschaft. Am Nachmittag unter­­nehmen Sie einen Ausflug zum Bhangarh Fort. Das in der Nähe Ihres Hotels stehende mittelalterliche Fort ist von grosser archäologischer Bedeu­tung.