Alila Diwa Goa & The Diwa Club by Alila

An sehr ruhiger Lage beim Dorf Majorda, umgeben von Reisfeldern und Palmen. Der nächste Strand (natur­belassen) ist 600 m entfernt und bequem per Velo, gratis Shuttle (von 7-19 Uhr) oder zu Fuss in 10 Geh­minuten erreichbar. Fahrzeit zum Flughafen ca. 25 Minuten.

Einheimische und internationale Spe­­zia­li­täten gibt es im Hauptrestaurant «VIVO», wo Sie an fünf Sta­tionen den Köchen zusehen können. Das «Spice Studio» entführt den Gast in die authentische Küche Südindiens und lässt fast vergessene Kochtraditionen aufleben. Auf Wunsch können Koch­kurse und Marktbesuche organisiert werden. In der «Edge Bar & Lounge» am Swimmingpool kann man an der längsten Bar Goas in gediegenen Lederfauteuils mit Blick auf die Reis­felder gemütlich den Tag ausklingen lassen. Ein paar lokale Restaurants und Läden befinden sich in Geh­distanz.