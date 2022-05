Infinity Swimming­pool plus ein kleiner Pool sowie ein kleines Spa.

Das Hotel liegt leicht erhöht im Osten des Coco Beaches und wird nur durch eine Mauer vom Indischen Ozean getrennt. Der Strand ist ein guter Ausgangsort um Del­phine zu beobachten, hingegen ist er nur be­dingt zum Baden geeignet. Wenige lokale Restau­rants sind in Gehdistanz erreichbar. Die Fahrzeit zum Flughafen Goa beträgt rund 50 Minuten.

Ahilya by the Sea ist be­kannt für seine hervorragende Küche. A la carte Menüs mit Elementen aus der lokalen sowie der französischen Küche und etwas Fangfrisches stehen täglich zur Auswahl. Das Abendessen findet im Freien statt und wird jeden Abend an einem neuen Ort serviert.