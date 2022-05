Nach knapp zwei Autostunden aus östlicher Richtung entlang des Alaska Highway von Whitehorse herkommend erreichen Sie Haines Junction. Der kleine Ort ist ein ausgezeichneter Ausgangspunkt, um den Kluane Nationalpark zu erkunden oder um ein Backcountry Abenteuer zu erleben. Zwar liegt das Städtchen im Südwesten des kanadischen Yukon Territorium, ein Aufenthalt in Haines Junction lässt sich allerdings auf Ihren Alaska Reisen ideal einplanen. Kluane ist ein riesiger Nationalpark und mit 22 000 Quadratkilometern Fläche halb so gross wie die Schweiz. Hier befindet sich Mount Logan, mit 5959 Metern der höchste Berg Kanadas. Gigantische 82 Prozent seiner Fläche sind vom Kluane Icefield mit seinen immensen Gletschern bedeckt. Kluane gehört mit dem US-amerikanischen Wrangell-St. Elias Nationalpark zu einem grenzüberschreitenden UNESCO Welterbegebiet. Ähnlich wie in den südlichsten Regionen von Chile und Argentinien bietet sich im Kluane Nationalpark mit ‘kalbenden’ Gletschern ein einmaliges Naturspektakel: unter krachendem Getöse lösen sich riesige Eisbrocken von den Gletschern und stürzen wellenschlagend in die türkisblauen Wassermassen. Im Nationalpark gibt es zahllose Wanderweg unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades. Von Haines Junction führt der herrliche Haines Highway in Richtung Süden nach Alaska. Für die 250 Kilometer lange Fahrt benötigen Sie mit einem Mietwagen etwa drei Stunden. Die Route ist eine der landschaftlich reizvollsten des Nordens und führt durch prachtvolle alpine Landschaften, bevor sie in Haines am Chilkoot Inlet endet. Unsere Alaska Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne eine Offerte für Ihre Alaska Ferien, die einen Abstecher nach Haines Junction einschliesst.