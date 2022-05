Whitehorse Reisen

Whitehorse ist die Hauptstadt des kanadischen Yukon Territorium und ein idealer Ausgangspunkt für Ihre Alaska Reisen. Die Anreise ist einfach, denn für seine Grösse ist der internationale Flughafen beeindruckend. Eine gute Auswahl an Hotels und Motels ist vorhanden. Eine lebendige Restaurant- und Barszene macht den Aufenthalt in Whitehorse angenehm. Trotz ihrer Abgeschiedenheit verfügt die Stadt am Ufer des Yukon River über eine spannende Kunstszene. Vor allem bekannt ist Whitehorse für die bildende Kunst, die in einigen Museen gezeigt wird. Auf einem Rundgang durch das Zentrum werden Sie zahlreiche gut erhaltene historische Gebäude aus der Gründerzeit entdecken. Die Stadt mit 28 000 Einwohnern ist ein Verkehrsknotenpunkt. Wenn Sie von hier aus mit einem Mietauto auf Ihre Entdeckungsreise aufbrechen, stehen Ihnen die beiden grossen Highways des Yukon offen: der Alaska und der Klondike Highway. Whitehorse ist ohnehin ein perfekter Ausgangspunkt für Mietwagenreisen im Nordwesten Kanadas und in Alaska. Beliebt ist der Ort auch als Etappenstopp für Reisende, die mit einem Motorhome unterwegs sind. Eine halbe Stunde ausserhalb von Whitehorse befindet sich das einzigartige Naturschutzgebiet Yukon Wildlife Preserve. Hier kommen Sie auf einem fünf Kilometer langen Rundweg durch das Wildreservat der beeindruckend vielseitigen Tierwelt des Yukon näher und können mächtige Bisons, scheue Luchse oder Füchse in ihrer freien Wildbahn beobachten. Über ein Dutzend Arten kanadischer Säugetiere lebt im Wildschutzgebiet. Whitehorse ist der perfekte Ausgangspunkt für ein unvergessliches Wildnis Abenteuer während Ihrer Alaska Ferien. Sprechen Sie mit unseren Alaska Spezialisten, die Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot für Ihre Alaska Reisen unterbreiten.