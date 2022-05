Turkmenistan Bahnreisen

In der Hauptstadt Aschgabad beginnen oder enden Turkmenistan Zugreisen mit luxuriösen Sonderzügen wie dem Orient Silk Road Express oder Golden Eagle. Die Landeshauptstadt scheint direkt aus dem Märchen von 1001 entstiegen zu sein: Gigantische Moscheen mit turmhohen Minaretten, ultramoderne Hochhäuser und Prachtsboulevards dominieren das Stadtbild. Dazu liegt das Ganze in einer Oase in der Wüste Karakum am Fuss des Gebirges Kopet-Dag und nahe der Grenze zum Iran. Ihre Turkmenistan Reise können Sie ideal auch mit einem Besuch in Usbekistan verbinden. Wenn Sie auf einer Turkmenistan Bahnreise unterwegs sind, entdecken Sie die vielseitigen Landschaften des Landes aus Ihrem bequemen Abteil oder währenddem Sie im Speisewagen mit anderen Reisenden aus verschiedenen Ländern ein feines Essen geniessen. Wenn Sie in Turkmenistan unterwegs sind, treffen Sie auf ein zentralasiatisches Land, welches zurzeit noch wenig bereist wird und daher mit authentischen Reiseerlebnissen aufwartet. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, die Sie gerne beraten, wie Ihre nächste Turkmenistan Bahnreise aussehen kann.