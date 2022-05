Grossartige Natur ist die unbestrittene Trumpfkarte auf Tadschikistan Rundreisen. Eindrückliche Berge, die zu den höchsten der Welt zählen, nennt man hier auch das Dach der Welt. Aber nicht nur Berglandschafen, auch einsame Hochländer und tief eingeschnittene Täler, Steppengebiete und fruchtbare Oasen warten darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Inmitten dieser natürlichen Pracht liegen verstreute Dörfer und Städte, deren traditionelle Gemeinschaften Besuchende herzlich willkommen heissen. Da die Infrastruktur in diesem zentralasiatischen Land bescheiden ist, sind individuelle Reisen in Tadschikistan keine wirkliche Option. Wenn Sie aber auf eine privat geführte Tadschikistan Rundreise aufbrechen, werden Sie ein wundersames Land kennenlernen. Bei dieser Reiseart sind Sie im komfortablen Privatfahrzeug mit einem Fahrer und ortskundigen Reiseleiter unterwegs und entdecken unter anderem einige der inspirierendsten Hochgebirgslandschaften der Welt. Dank Ihrem kundigen lokalen Reiseleiter erfahren Sie Wissenswertes zu den Mythen, die die historische Seidenstrasse umgeben und tauchen damit ein in die faszinierende Geschichte Tadschikistans. Unterhalten Sie sich mit unseren Spezialisten, wenn Sie Tadschikistan auf einer privat geführten Rundreise kennenlernen möchten.