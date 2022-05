OSRE Das grosse Seidenstrassen-Abenteuer ab Almaty

Auf einer Stadtrundfahrt lernen Sie die heimliche Hauptstadt Kasachstans kennen. Sie sehen die imposante, russisch-orthodoxe Holzkathedrale, den Hochzeitspalast und den Zirkus. Das Mittagessen wird Ihnen in einer landestypischen Jurte serviert. Am Nachmittag beginnt Ihre Reise im Sonderzug Orient Silk Road Express. Übernachtung im Zug. (F, M, A)

Der Issyk Kul-See

Am Morgen erreichen Sie mit dem Issyk Kul-See in Kirgistan den zweitgrössten Gebirgssee der Welt. Nach einer Bootsfahrt auf dem riesigen See starten Sie zu Ihrem Ausflug ins Tien Shan-Gebirge. Bei einem gemütlichen Picknick geniessen Sie eine kirgisische Folklore-Darbietung. Am Abend Weiterfahrt in Richtung Bischkek. Übernachtung im Zug. (F, M, A)