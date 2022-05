Kasachstan Reisetipps

In Kasachstan gilt die politische Situation derzeit als sehr stabil. Dennoch kann es auch immer wieder zu Unruhen kommen. Demonstrationen sind in Kasachstan keine Seltenheit. Deshalb sollten Sie bei Kasachstan Ferien grössere Menschenansammlungen meiden. Beachten Sie zudem auch immer die Warnhinweise des Hotels, des Reiseleiters oder der Behörden. Wie überall auf der Welt hat auch Kasachstan mit der Kleinkriminalität zu kämpfen. Besonders in den touristischen Gebieten kommt es immer wieder zum Diebstahl von Handtaschen oder Smartphones. Behalten Sie Ihre Wertgegenstände deshalb immer gut im Auge oder lassen Sie diese gleich im Hotelsafe. Besonders in den öffentlichen Verkehrsmitteln, wie etwa in den Zügen, kommt es ebenfalls immer wieder zu Diebstählen. Passen Sie gut auf Ihre Uhr oder auf Ihre Geldbörse auf, wenn Sie in den Zug einsteigen. Das Tragen von Wertgegenständen unter der Kleidung ist ratsam und empfehlenswert. Besonders nachts ist in Kasachstan Vorsicht geboten. Meiden Sie zudem die Grenzgebiete und verlassen Sie in den Abend- und Nachtstunden nicht die Hauptstrassen.