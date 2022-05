Kasachstan und Kirgistan kompakt ab Almaty

Nach Ihrer Ankunft in Almaty während der Nacht Fahrt in Ihr Hotel. Nach dem Frühstück steht eine ausführliche Stadtrundfahrt durch Almaty auf dem Programm. Sie gilt als die heimliche Hauptstadt Kasachstans und bietet eine Fülle von Sehenswürdigkeiten. (F)

Auf Ihrer Fahrt nach Kirgistan machen Sie einen Stopp im Dorf Nura und besuchen ein Museum über die Adlerjagd. Die alte Tradition ist bis heute in dieser Gegend erhalten geblieben und wird immer noch praktiziert. Weiter geht es in den Scharyn- Canyon, der für seine bizarren Felsformationen bekannt ist. Bald nach der Grenzüberquerung nach Kirgistan erreichen Sie die Stadt Karakol.(F)

Karakol nennt eine aus Holz erbaute, russisch-orthodoxe Kirche sowie eine ebenfalls hölzerne Moschee, die eher an einen buddhistischen Tempel oder eine Pagode erinnert, ihr Eigen. Nach dem Stadtrundgang fahren Sie in die Schlucht von Jety Oguz. Fantastische Felsformationen aus rotem Sandstein, um die sich unzählige Legenden und Geschichten ranken, und eine eindrückliche Bergkulisse erwarten Sie. Am Nachmittag folgen Sie dem Südufer des riesigen Issyk Kul-Sees, bis Sie Kochkor erreichen. Dort übernachten Sie in einer einfachen Unterkunft bei einer gastfreundlichen, kirgisischen Familie. (F, A)

Nomadenleben

Über den Kalmak-Pass führt eine abenteuerliche Fahrt zum Sön Kul-See, dem zweitgrössten See des Landes. Auf einer Hochebene gelegen und in einer faszinierenden Bergwelt eingebettet, ist er seit Jahrhunderten die Heimat kirgisischer Nomaden, die ihre Herden während des Sommers hier weiden lassen. Mit etwas Glück werden Sie auf Ihrem Spaziergang am Seeufer entlang in eine Jurte auf einen Becher Kumys, dem traditionellen Getränk aus vergorener Stutenmilch, eingeladen. Sie übernachten in einem einfachen Jurtencamp am Ufer des Sees. (F, A)