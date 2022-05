Kundenfeedbacks

Natur pur in Kasachstan und Kirgistan Franziska und Simon F. aus undefined

Da wir schon viele Länder gesehen haben und keine Fans von typischen Touristen Hotspots sind, hat uns unsere Reiseberaterin Kirgistan und Kasachstan empfohlen. Wir sind begeistert. Die Natur war das Highlight. Sie war so abwechslungsreich und vielfältig, wie wir es selten in einem Land gesehen haben. Der Kaindy See in Kasachstan hat uns besonders gefallen und auch die Besichtigungen der Charyn und Skazka Canyons. In diesen Canyons fühlte man sich wie in Nationalparks der USA. Wir waren rundum zufrieden. Wir haben etwas Neues noch sehr Unbekanntes und Wunderschönes kennengelernt und die Organisation der Privatreise war super. Bei knecht reisen hat man einen Mehrwert bekommen.