Mietwagenrundreisen Tschechien vom Spezialisten
Das Bäderdreieck Tschechiens und die Böhmische Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Prag
Highlights: Burg Karlštejn, Böhmische Schweiz und Pravčická brána, Bäderdreieck , Schloss Mělník
8 Tage / 7 Nächte
Zeitreise durch Tschechien
Preis auf Anfrage
ab/bis Prag
Highlights: UNESCO-Weltkulturerbe Český Krumlov, Schlösser Valtice und Lednice, Villa Tugendhat in Brno, Dom der...
8 Tage / 7 Nächte
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Hier finden Sie eine speziell für Sie zusammengestellte, abwechslungsreiche Selbstfahrerroute in Tschechien. Besuchen Sie die lebhafte Hauptstadt Tschechiens, wo Sie Ihre Mietwagenrundreise einfach starten können. Besuchen Sie idyllische Städte wie Český Krumlov, erkunden Sie schöne Schlösser und degustieren Sie den Wein Südmährens. Der Reiseverlauf Ihrer Reise können wir gerne Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen.
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