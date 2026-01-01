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Mietwagenrundreisen Tschechien vom Spezialisten

Auch ausserhalb Prags ist Tschechien eine wahre Schatzkammer einmalig erhaltener Dörfer und Städtchen, von denen viele zum UNESCO Weltkulturerbe gehören. Entdecken Sie auf eigene Faust, was Tschechien zu bieten hat. Auf einer Mietwagenrundreise in Tschechien besuchen Sie ausgesuchte Städte, die Ihnen das architektonische und geschichtliche Erbe des Landes näherbringen. Aber auch typisch tschechische Landschaften, wie beispielsweise das liebliche Weinanbaugebiet im Südosten des Landes, kommen nicht zu kurz. Mit dem Mietwagen können Sie Tschechien bestens erkunden.

Icon map8 Tage
Das Bäderdreieck Tschechiens und die Böhmische Schweiz
Preis auf Anfrage
ab/bis Prag
Highlights: Burg Karlštejn, Böhmische Schweiz und Pravčická brána, Bäderdreieck , Schloss Mělník
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte
Icon map8 Tage
Zeitreise durch Tschechien
Preis auf Anfrage
ab/bis Prag
Highlights: UNESCO-Weltkulturerbe Český Krumlov, Schlösser Valtice und Lednice, Villa Tugendhat in Brno, Dom der...
Icon calendar8 Tage / 7 Nächte

Mietwagen buchen für Ihre Tschechien-Reise

Hier finden Sie eine speziell für Sie zusammengestellte, abwechslungsreiche Selbstfahrerroute in Tschechien. Besuchen Sie die lebhafte Hauptstadt Tschechiens, wo Sie Ihre Mietwagenrundreise einfach starten können. Besuchen Sie idyllische Städte wie Český Krumlov, erkunden Sie schöne Schlösser und degustieren Sie den Wein Südmährens. Der Reiseverlauf Ihrer Reise können wir gerne Ihren Wünschen und Bedürfnissen anpassen.

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