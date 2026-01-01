Mietwagenrundreisen Tschechien vom Spezialisten

Auch ausserhalb Prags ist Tschechien eine wahre Schatzkammer einmalig erhaltener Dörfer und Städtchen, von denen viele zum UNESCO Weltkulturerbe gehören. Entdecken Sie auf eigene Faust, was Tschechien zu bieten hat. Auf einer Mietwagenrundreise in Tschechien besuchen Sie ausgesuchte Städte, die Ihnen das architektonische und geschichtliche Erbe des Landes näherbringen. Aber auch typisch tschechische Landschaften, wie beispielsweise das liebliche Weinanbaugebiet im Südosten des Landes, kommen nicht zu kurz. Mit dem Mietwagen können Sie Tschechien bestens erkunden.