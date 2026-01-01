Zeitreise durch Tschechien ab Prag

1 . Tag Prag Ankunft in Prag. Am Flughafen übernehmen Sie Ihren Mietwagen. Fahrt ins Hotel. Anschliessend erkunden Sie die grösste geschlossene Burganlage der Welt. Die Prager Burg umfasst den imposanten Veitsdom, den alten Königspalast und das Goldene Gässchen mit seinen malerischen Häuschen. Von den Burgterrassen geniessen Sie einen spektakulären Blick über die Stadt. Danach bummeln Sie durch Malá Strana. Ein Spaziergang über die Karlsbrücke mit barocken Statuen rundet den Tag ab.

2 . Tag Prag Heute entdecken Sie weitere Sehenswürdigkeiten dieser faszinierenden Stadt. Besuchen Sie das historische Rathaus mit der berühmten Astronomischen Uhr, die zu jeder vollen Stunde ein beeindruckendes Schauspiel bietet. Erkunden Sie das Jüdische Viertel Josefov mit seinen gut erhaltenen Synagogen und dem Alten Jüdischen Friedhof. Schlendern Sie durch die malerischen Gassen und über den lebhaften Wenzelsplatz. (F)

3 . Tag Český Krumlov Nach dem Frühstück fahren Sie nach Südböhmen in das pittoreske Städtchen Český Krumlov (Krumau; UNESCO). Unterwegs können Sie das malerische Schloss Hluboká besuchen oder Sie besichtigen in České Budějovice (Budweis) die bekannte Brauerei Budvar. (ca. 180 km) (F)

4 . Tag Telč Unternehmen Sie einen kurzweiligen Spaziergang in Český Krumlov. Die Stadt bietet über 300 denkmalgeschützte Objekte im historischen Zentrum und das älteste Barocktheater der Welt. Der Burgkomplex mit seinem markanten Turm ist der zweitgrösste Tschechiens. Via Třeboň, Zentrum des südböhmischen Teichgebietes und der Karpfenzucht, fahren Sie nach Telč (UNESCO). Rund um den Hauptplatz entstand hier nach einem Brand im 16. Jahrhundert ein einheitliches Renaissance- und Frühbarockensemble. (ca. 120 km) (F)

5 . Tag Die Weinberge Südmährens Sie fahren heute durch das bekannteste Weingebiet Südmährens mit den Schlössern Valtice und Lednice (UNESCO). Nutzen Sie die Gelegenheit um regionalen Wein zu degustieren oder durch den gepflegten englischen Schlosspark von Lednice zu flanieren. Weiterfahrt nach Brno. (ca. 200 km) (F)

6 . Tag Brno Heute haben Sie den ganzen Tag Zeit, die Stadt Brno (UNESCO) zu erkunden. Besuchen Sie zum Beispiel die Villa Tugendhat (UNESCO), ein wegweisender Bau des Funktionalismus des Architekten Mies van der Rohe. Aber auch ein Besuch der Festung Spilberk oder eine Schifffahrt durch die Höhlen des mährischen Karst sollten Sie nicht verpassen. (F)

7 . Tag Kutná Hora Sie fahren über Žďár nad Sázavou nach Kutná Hora (UNESCO). Das unter Denkmalschutz stehende Kutná Hora erlangte seinen Reichtum durch die Silbergewinnung. Bis heute finden sich in der «silbernen Stadt» wertvolle Baudenkmäler, die an die Blütezeit des mittelalterlichen Kuttenbergs erinnern. Neben der St.-Jakobs-Kirche mit ihren üppigen Barockmalereien ist vor allem der Dom der heiligen Barbara, der Patronin der Bergleute, sehr sehenswert. Mit seinem ungewöhnlichen dreiteiligen Zeltdach prägt er das Stadtbild Kutná Horas. (ca. 160 km) (F)

8 . Tag Rück- oder Weiterreise Heute fahren Sie zurück nach Prag. Rückgabe Ihres Mietwagens. Individuelle Weiterreise oder Rückreise in die Schweiz. (ca. 85 km) (F)