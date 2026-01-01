Prag, die Stadt der Künstler und Musiker, hatte schon immer eine belebende Wirkung auf die Menschen. Sie inspiriert und lädt zu einem Besuch ins Mittelalter ein, als noch Könige über das Land regierten und Helden für das Gute kämpften. Burgen, Schlösser und Kirchen zeugen von einer ruhmreichen Vergangenheit und faszinieren bis heute. Die «Goldene Stadt» an der Moldau präsentiert sich wie ein grosses Freilichtmuseum: Über den Dächern thront die Prager Burg, die Karlsbrücke verbindet die Kleinseite mit der Altstadt, und auf dem Altstädter Ring zieht die astronomische Uhr die Blicke auf sich.

Ebenso reizvoll ist es, sich durch die zahlreichen Gässchen treiben zu lassen – mit traditionellen Kaffeehäusern, allerlei kleinen Läden und gemütlichen Restaurants, in denen Sie die böhmische Küche und die berühmte Bierkultur des Landes kennenlernen. Eine Städtereise nach Prag eignet sich für Kulturliebhaber ebenso wie für Geniesser und lässt sich dank der kompakten Altstadt wunderbar zu Fuss erleben.

Prag ist zu jeder Jahreszeit eine Reise wert: Im Frühling und Herbst zeigt sich die Stadt von ihrer angenehmsten Seite, im Sommer locken laue Abende an der Moldau, und im Advent verzaubern die Weihnachtsmärkte. Gerne stellen unsere Spezialisten Ihre individuelle Städtereise nach Prag zusammen – vom Flug über das passende Hotel bis zu Ausflügen in die Umgebung.