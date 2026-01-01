1 . Tag Karlštejn und Plzeň Individuelle Anreise nach Prag. Am Morgen übernehmen Sie Ihren Mietwagen und fahren Richtung Westen. Ein erster Halt lohnt sich bei der Burg Karlštejn, welche als Schatzhaus für Kaiser Karl IV. konzipiert wurde. Ihre Reise bringt Sie weiter nach Westböhmen, mit Plzeň (Pilsen) als Hauptort. Bekannt ist vor allem die Brauerei Prazdroj (Pilsner Urquell), wo Sie alles über das Bierbrauen erfahren. Heutiges Etappenziel ist der Kurort Karlovy Vary (Karlsbad). Lassen Sie Ihren ersten Tag mit einem Flussspaziergang entlang der Promenade ausklingen. (zirka 195 km)

2 . Tag Karlovy Vary (F) Da Sie zwei Nächte in Karlovy Vary verbringen, können Sie heute die Umgebung des Bäderdreiecks, bestehend aus Karlovy Vary, Mariánské Lázně (Marienbad) und Františkovy Lázně (Franzensbad), erkunden. Es lohnt sich ein Besuch von Cheb (Eger) mit seiner gut erhaltenen Altstadt und der über dem Fluss thronenden Kaiserpfalz. Zudem können Sie die Schlösser Bečov und Kynžvart besichtigen, sowie die Burg Loket. (zirka 155 km) (F)

3 . Tag Böhmische Schweiz (F) Sie fahren nach Krásná Lípa, dem Zentrum der Böhmischen Schweiz. Etwas weiter nördlich sind die Kapelle Loreta in Rumburk und das Schloss Šluknov sehenswert. Ihr heutiges Etappenziel heisst Hřensko, wo Sie zwei Nächte verbringen werden. (zirka 235 km) (F)

4 . Tag Felstor Pravčická brána (F) Nutzen Sie den Tag für eine Wanderung im Elbsandsteingebirge mit seinen bizarren Felsformationen, tiefen Wäldern und der rauschenden Elbe. Besichtigen Sie beispielsweise das natürliche Felstor Pravčická brána (Prebischtor) und geniessen Sie auf einer Bootsfahrt die schöne Landschaft. (F)

5 . Tag Děčín und Mělník (F) Heute verlassen Sie die Böhmische Schweiz wieder. Legen Sie in Děčín einen ersten Stopp ein, um sich das imposante Schloss über der Elbe anzuschauen. Anschliessend können Sie in der Kleinstadt Benešov nad Ploučnicí zwei weitere Schlösser besichtigen. Ein zusätzlicher Zwischenstopp lohnt sich in Mělník, bevor Sie wieder zurück nach Prag fahren. (zirka 130 km) (F)

6 . Tag Burg Kost oder Schloss Sychrov (F) Von Prag aus bieten sich zwei Tagesausflüge an. Verbinden Sie entweder die Besichtigung der Burg Kost mit der Kleinstadt Jičín oder erkunden Sie Turnov und das Schloss Sychrov. (je zirka 200 km) (F)

7 . Tag Prag oder Hospitál Kuks Besichtigen Sie heute die schöne tschechische Hauptstadt. Oder wenn Sie nochmals etwas Zeit in der Natur verbringen möchten, lohnt sich ein Tagesausflug zu den Sandsteinfelsen Adršpašsko-Teplické skály (Adersbach-Weckelsdorfer Felsen). Der Ausflug lässt sich bestens mit einer Besichtigung des barocken Hospitál Kuks verbinden. (zirka 365 km) (F)

8 . Tag Rück- oder Weiterreise Nach dem Frühstück endet Ihre Rundreise mit der Rückgabe Ihres Mietwagens. Individuelle Weiterreise oder Rückreise in die Schweiz. (F)