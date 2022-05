Fussball Trainingslager in der Türkei

Während zahlreiche internationale Altstars ihre Karriere in der Türkei ausklingen lassen, kommen viele ambitionierte Amateurmannschaften hier erst so richtig in Schwung. Insbesondere entlang der türkischen Riviera finden Mannschaften hochmoderne Sportanlagen für ihre Vorbereitung und geniessen dazu die Vorzüge einer hochstehenden Hotellerie und Gastronomie in den verschiedenen Strandhotels. Die Türkei ist als Reiseziel für Fussball Trainingslager-Destination hoch im Kurs. Feriendestinationen wie Belek, Lara, Side und Kemer bieten alles, was ein Fussballerherz begehren könnte. Hochstehende Luxushotellerie, erstklassige Rasenplätze direkt bei den Resorts und preislich äusserst attraktive All Inclusive-Pakete, die die Vereinskasse schonen. Wenn Sie ein professionelles Umfeld für das nächste Trainingslager suchen, dann sollten Sie sich die Südtürkei genau anschauen. Fragen Sie unsere Sportreisespezialisten, die Sie gerne beraten und Ihnen ein massgeschneidertes Angebot für Ihren Club unterbreiten. Die Türkei ist auch ein attraktives Ferienland und gerade ein Aufenthalt am Meer bietet Ihrer Truppe die Gelegenheit zur Entspannung und Erholung. Kilometerlange Sandstrände entlang der türkischen Riviera fallen flach ins Wasser ab und laden zum Abkühlen ein – ideal für die Erholung Ihres Teams nach einer anstrengenden Saison. Und unvergesslich ist auch der Besuch eines Fussballspiels, denn die Atmosphäre in türkischen Stadien ist legendär. Anhänger verwandeln die Spielstätten mit aufwendigen Choreografien in regelrechte Hexenkessel, in denen es jeder Gegner schwer hat.