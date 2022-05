Fussball Trainingslager in Kroatien

Kroatien ist als Reiseziel schon länger kein Geheimtipp mehr. Das kleine Land an der nordöstlichen Adriaküste ist zu einem angesagten europäischen Reiseziel geworden, das mit wunderbaren Stränden und einem abwechslungsreichen Hinterland lockt. Die Kroaten gelten als herzliche Gastgeber und es erwarten Reisende auch hervorragende kulinarische Highlights. Im Nordwesten befindet sich die Halbinsel Istrien mit der Ortschaft Umag und ihren wunderschönen Kiesstränden. Die Ferienregion Istrien ist einfach mit dem Auto, Minibussen oder einem Reisebus erreichbar, denn die Gegend liegt nahe der italienischen Grenze. Daher eignet sich Kroatien auch für Trainingslager mit kürzeren Aufenthalten zwischen vier und sechs Nächten. In Ortschaften wie Novigrad, Porec, Rovinj, Pula und Medulin gibt es eine grosse Anzahl qualitativ guter Hotels zu attraktiven Preisen. Kroatien ist für Fussballteams aller Stufen geeignet. Da Fussballplätze zu Hause während der Wintermonate oft nicht bespielbar sind, wählen mittlerweile viele Teams aus ganz Europa das kleine Land an der Adria zur Vorbereitung ihrer Rückrundenspiele aus. Insbesondere in Istrien haben zahlreiche Hotels in den vergangenen Jahren einen vermehrten Fokus auf die Bedürfnisse von Sportteams gelegt und haben entsprechende Angebote für Fussballtrainingslager geschaffen. Eine relativ kurze Anreise, mildes Klima und während der Wintermonate bespielbare Plätze liefern perfekte Voraussetzungen für ein erfolgreiches Fussball Trainingslager. Gerne unterbreiten wir Ihnen ein auf die Bedürfnisse Ihres Teams zugeschnittenen Reisevorschlag – rufen Sie uns noch heute an.