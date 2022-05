Die freundlichen Gastgeber dieser persönlich geführten Unterkunft lassen keine Wünsche der Gäste unerfüllt. Der Concierge organisiert sämtliche Ausflüge, welche die Gäste während des Aufenthalts unternehmen möchten. Nebst Kajaks stehen den Gästen auch Fahrräder und Schnorchelausrüstungen gratis zur Verfügung. Das Aitutaki Escape verfügt über ein Restaurant, welches Abendessen am Mittwoch, Freitag und Sonntag anbietet, dies aber nur mit einer Vorreservation. Zusätzlich werden Transfers zu den Restaurants auf Aitutaki angeboten. Alternativ kann ein Koch organisiert werden, der in der eigenen Villa-Küche ein Gourmet-Menü zaubert. Das Frühstück wird zur eigenen Zubereitung aufs Zimmer geliefert.

Die drei absolut luxuriösen und grosszügigen Villen sind mit jedem erdenklichen Komfort ausgestattet. Sie verfügen über ein Himmelbett, eine Home Cinema Anlage mit DVDs, eine voll ausgestattete Küche und einen grossen Grill auf der eigenen Terrasse, Marmorböden, Klimaanlage und Deckenventilatoren. Alle drei Villen verfügen über einen separaten Wohnbereich mit Sofas sowie einen eigenen Swimmingpool mit Liegestühlen im Garten, welcher absolute Privatsphäre verspricht. Die Villen sind direkt am Strand errichtet und verfügen über einen eigenen Zugang zum öffentlichen Strand. Damit auch hier Privatsphäre garantiert werden kann, sind die Villen mit einem kleinen Sonnendeck ausgestattet, auf welchem es sich besonders schön entspannen lässt. Abends besteht die Möglichkeit, ein romantisches Dinner auf diesem Deck zu organisieren. Die beiden One Bedroom Beachfront Villen bieten Platz für zwei Personen, während die Two Bedroom Ultimate Beachfront Villa für vier Personen geeignet ist.