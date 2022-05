Keine Frage: Wenn in der Deutschen Bundesliga FC München gegen Borussia Dortmund antritt, dann wird gekämpft, was das Zeug hält. Aber kein Fussballspiel in Europa bringt die Emotionen hoch, die bei El Clásico, der Auseinandersetzung von Real Madrid und FC Barcelona freigesetzt werden. Primera Division ist eine europäische Fussballliga der Sonderklasse. ‘La Liga’ ist die höchste spanische Fussballliga und umfasst momentan zwanzig Teams, die den spanischen Meister in 38 Runden unter sich ausmachen. Die Saison beginnt im August und dauert bis Mai. Die Clubs spielen je eine Heim- und Auswärtspartie gegen die anderen Teilnehmer der Liga. Die vier am Ende der Saison an der Tabellenspitze stehenden Vereine qualifizieren sich direkt für die Champions League Gruppenphase. Nach der aktuellen UEFA-Fünfjahreswertung haben spanische Vereine in den zurückliegenden fünf Jahren die besten Ergebnisse in europäischen Klub-Wettbewerben erzielt. Der aktuelle spanische Fussballmeister heisst Real Madrid. Das Team schloss die Saison 2019/20 unter Leitung des ehemaligen französischen Superstar und jetzigen Trainer der Madrilenen, Zinédine Zidane, an der Tabellenspitze ab. Mit 34 Meistertiteln ist die Mannschaft auch unangefochten die erfolgreichste spanische Fussballmannschaft aller Zeiten. Ein Spiel der Primera Division live zu sehen, ist nicht nur ein unvergessliches Sport-Highlight; der Besuch eines Spiels bietet Ihnen auch die perfekte Gelegenheit, ein paar Tage Urlaub in Spanien zu verbringen. Wir erarbeiten Ihnen gerne einen Vorschlag, wie Sie dieses sportliche Highlight mit Ihren Ferien kombinieren können.