Sportlive Fussballreisen

«Tor, Tor, Tor» - tönt es ohrenbetäubend aus der Fankurve. Diesen Gänsehautmoment bei einem grossen Match in einer der führenden europäischen Fussballligen, im UEFA-Cup oder bei einem Länderspiel der Schweizer Nati live im Stadion mitzuerleben ist der Traum jedes Fussballfans. Sei es ein Spiel an der legendären Anfield Road, im beeindruckenden Westfalenstadion oder dem eleganten Parc des Princes Stadion – wir wissen, wo Ihr Lieblingsteam spielt und bringen Sie sicher hin und zurück. Als leidenschaftliche Fussballfans verfolgen wir die europäischen Spitzenligen selbst aus nächster Nähe. Nutzen Sie darum unser Know-how, damit Ihr Fussballtraum zum Highlight wird. Neben den Tickets reservieren wir Ihre Flug- oder Zugreise in europäische Metropolen, suchen Ihnen Ihr Wunschhotel und buchen gerne auch Ausflüge und weitere Aktivitäten. Planen Sie, mit einer Gruppe Freunden an ein entscheidendes Spiel zu reisen und ins Fangetümmel einzutauchen und richtig zu feiern? Prima – denn wir kennen in den wichtigen Fussball-Metropolen Europas auch die richtigen Adressen für eine ausgelassene Zeit nach dem Spiel. Möchten Sie Geschäftspartner belohnen und ihnen zur Abwechslung mal etwas Besonderes bieten? Oder wollen Sie mit Ihrer Familie ein entspanntes Wochenende in einer europäischen Metropole verbringen, bei dem ein Matchbesuch nur einer von vielen Höhepunkten sein soll? Auch dafür ist Knecht Sportreisen der verlässliche Partner an Ihrer Seite. Rufen Sie uns an und wir unterbreiten Ihnen sehr gerne einen massgeschneiderten Sportlive Reisevorschlag.