Russland Reisen

Russland Reisetipps

Moskau und St. Petersburg – Russische Kontraste

Die beiden wohl bekanntesten Städte Russlands sind Moskau und St. Petersburg, zwei Schwestern voller Kontraste! Die Hauptstadt Moskau ist die pulsierende Metropole und das Machtzentrum Russlands. St. Petersburg, die Zarenstadt an der Newa, wird Sie mit ihren prunkvollen Palästen und Fassaden verzaubern. Beide Städte lassen sich auf einer Reise nach Russland problemlos miteinander verbinden.

Transsib Reisen

Erfüllen Sie sich einen Lebenstraum und bereisen Sie die legendäre Route der Transsibirischen Eisenbahn. Mit 9’288 km ist sie die längste Bahnstrecke der Welt und führt von Moskau nach Wladiwostok! Heutzutage wird die legendäre Zugreise gerne mit der Transmongolischen Eisenbahn kombiniert. So fahren Sie von Moskau über die Mongolei bis nach Peking. Die komfortablen Sonderzüge Zarengold, Imperial Russia und Golden Eagle bringen Sie bequem zu verschiedensten Städten und Kulturen - von Europa durch Sibirien nach Asien. Als Alternative zu unseren Sonderzugreisen bieten wir Ihnen die Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn in fahrplanmässigen Regelzügen an.

Flusskreuzfahrt Russland

Besonders beliebt ist die Schifffahrt von Moskau nach St. Petersburg. Auf dieser Wolga Kreuzfahrt reisen Sie durch das Herz des alten Russlands, durch beeindruckende Landschaften und besuchen historische Städte, altehrwürdige Klöster und idyllische Dörfer am Goldenen Ring. Schliessen Sie während dieser Flussfahrt Bekanntschaft mit der legendären «russischen Seele»! Eine weitere Route führt Sie auf der südlichen Wolga von Moskau nach Wolgograd. Eine aussergewöhnliche Reise ist zweifellos die Lena Kreuzfahrt welche von Jakutsk bis zum Eismeer führt.

Reisetipps für Russland

Für alle, die mit der Transsib unterwegs sind, lohnt sich ein Stopp in Irkutsk. Von hier aus besuchen Sie den Baikalsee, der tiefste und vom Volumen her grösste Süsswassersee der Welt. Oder verbringen Sie Ihre Ferien in Karelien. Die Region gilt als touristisch wenig erschlossen. Umso ursprünglicher kann der Reisende die Gegend erleben. Tradition und Gastfreundschaft werden hier grossgeschrieben.

Wann ist die beste Reisezeit für Russland?

Alle Klimazonen, ausser den Tropen, sind in Russland vertreten. Im westlichen Teil ist das Klima kontinental mit mässig warmem, im Allgemeinen sonnigem Sommer und kurzem, kühlem Frühling und Herbst. Der Winter ist hart und schneereich mit mittleren Temperaturen von –1 bis –17 °C und Tiefstwerten von –20 bis –30 °C. Entsprechend ist die beste Reisezeit im Sommer von Mai bis September.

Wie sehen die Einreisebestimmungen für Russland aus?

Schweizer Bürger benötigen für Reisen nach Russland einen Reisepass (Gültigkeit mind. 6 Monate über das Rückreisedatum) und ein Visum. Um ein Visum zu erhalten, werden für die gewünschte Aufenthaltsdauer vom ersten bis zum letzten Tag (lückenlos) entsprechend reservierte Hotelnächte mit gültiger Referenznummer oder ein notariell beglaubigtes und amtlich abgestempeltes Einladungsschreiben benötigt. Auf Wunsch übernehmen wir für Sie die Einholung des Visums für Russland.