Georgien ist eine zentralasiatische Republik, die an der Schnittstelle zwischen Europa und Asien liegt. Ihre kriegerische Vergangenheit hat die Nation schon lange hinter sich gelassen und so blicken die friedliebenden und gastfreundlichen Menschen entsprechend positiv in ihre Zukunft. Golden Eagle heisst der luxuriöseste Sonderzug, der in Zentralasien unterwegs ist. Während die Komposition in den Sommermonaten auf der klassischen Route der Transsibirischen Eisenbahn zwischen Moskau und Wladiwostock verkehrt, verbringt der Zug Frühling und Herbst in südlicheren Gefilden. Damit bietet sich Ihnen die Möglichkeit, auf Georgien Bahnreisen die Kaukasus Region und Teile der legendären Seidenstrasse auf diese stilvolle Weise zu entdecken. Während Sie im komfortablen Abteil reisen, gleiten vor Ihrem Zugfenster herrliche Berglandschaften oder mediterran anmutende Gebiete am Schwarzen Meer vorbei. Georgien hat eine sehr ausgeprägte christliche Tradition, die Menschen sind entsprechend religiös. Überall werden Sie auf Ihren Georgien Zugreisen mächtigen Klöstern und prächtigen Kathedralen und Kirchen begegnen. Weltbekannt ist unter anderem das grosse Höhlenkloster von Vardzia. Es stammt aus dem zwölften Jahrhundert. Auch die Weinbauregion Kachetien ist ein beeindruckendes Stück lebendiger Geschichte des Landes. Experten glauben, dass die Wiege des weltweiten Weinbaus in Georgien liegt. In der aufstrebenden Hauptstadt Tiflis stehen uralte Bauten einträchtig neben hypermodernen Glaspalästen und mehrspurige Autostrassen konkurrieren mit kopfsteingepflasterten Gassen in der labyrinthartigen Altstadt. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, wenn Sie sich für Georgien Bahnreisen interessieren. Wir stellen Ihnen sehr gerne eine auf Ihre Wünsche zugeschnittene Offerte zusammen.