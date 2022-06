Georgien ist, gemessen an einigen seiner Nachbarn, zwar ein grössenmässiges Leichtgewicht. Aber mit knapp 70'000 Quadratkilometern ist das Land noch immer eineinhalb Mal so gross wie die Schweiz – und knapp 90 Prozent des Landes besteht aus Bergregionen. In den südlichen Teilen Georgiens verläuft der Kleine Kaukasus. Sein Gegenstück, der Grosse Kaukasus, ragt im Norden bis auf 5'200 Meter in den Himmel. Reisende aus aller Welt kommen hauptsächlich für Reisen in die Bergländer nach Georgien. Hinreissende Berg-, Schnee- und Gletscherlandschaften ziehen Wanderer und Aktivreisende magisch an. Wandern Sie mit lokaler Reiseleitung über Hochebenen, zu einsamen Kirchen und Klöstern oder fahren Sie im Winter sogar Ski – Georgien bietet schneesicheres Pistenvergnügen mit umwerfender Naturszenerie als Bonus. Zwischen den beiden markanten Kaukasus Gebirgszügen liegen ausgedehnte Flachländer, die für Gemüse- und Früchteanbau intensiv genutzt werden. Auch Weinbau wird hier seit Jahrtausenden erfolgreich betrieben. Georgische Weine haben in den vergangenen Jahren durch eine hohe Qualität auf sich aufmerksam gemacht. Wenn Sie in Georgien unterwegs sind, werden Sie die Gelegenheit haben, die leckere landestypische Küche und feine georgische Weine zu kosten. Sprechen Sie mit unseren Spezialisten, die Ihnen gerne nach Ihren Wünschen eine Offerte für Ihre Georgien Aktivreisen zusammenstellen werden.