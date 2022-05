Tibet Reisen

Tibet Ferien

Gruppenreisen nach Tibet sind ein unvergessliches Erlebnis

Das geistige Oberhaupt der Tibeter, der Dalai Lama, lebt seit der chinesischen Einflussnahme im Exil in Indien und darf nicht zurückkehren. Durch sein Auftreten in verschiedenen Ländern und seinem Ziel, eine friedliche Lösung in Bezug auf die kulturelle Eigenständigkeit seines Volkes zu erreichen, ist er sehr beliebt und konnte viele Menschen für die Geschichte und Kultur Tibets sensibilisieren. Schon in jungen Jahren wurde der Dalai Lama, der für seine Bemühungen um Verständigung auch schon mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet wurde, durch den österreichischen Bergsteiger Heinrich Harrer geprägt, der in ihm ein Interesse an verschiedenen Kulturen weckte.

Entspannung für alle Sinne

Tibet ist ein Land, welches von einer tiefen Religiosität geprägt wird und in dem die schon vor Jahrhunderten angelegten Pilgerwege noch immer eine wichtige Rolle spielen. Die in Tibets Strassenbild allgegenwärtigen Mönche fallen durch ein sehr besonnenes Auftreten auf und zeigen Besuchern gerne die Errungenschaften ihrer Kultur. Ein sehr imposantes Zeugnis der tibetanischen Baukunst ist zum Beispiel über der Hauptstadt Lhasa thronende Potala Palast, welcher einst als grösstes Gebäude der Welt galt. Auch wenn die Chinesen die Erhaltung der tibetanischen Kulturdenkmäler in den letzten Jahren nicht sehr aktiv gefördert haben, konnten dank privater Initiativen zahlreiche Gebäude und Bauwerke restauriert werden. Wenn Sie dem Charme einer uralten Kultur voller Geheimnisse und Mythen erliegen möchten, ist ein Aufenthalt im schönen Tibet genau das Richtige für Sie.